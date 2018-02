13h50: On ne peut s'empêcher de noter la belle performance de Marie Dorin-Habert, complètement dans le dur en début de saison et dans le doute il y a un mois sur sa participation aux JO. Bon une médaille d'or et une de bronze sur ses deux relais. Chapeau bas Madame.

On en profite pour vous expliquer cette dernière saison compliquée pour l'une des meilleurs biathètes françaises de l'Histoire.

