JO 2018: Ministre des Sports, chroniqueur, président du CIO... Quelle carrière pour Fourcade après le biathlon?

De l’un de nos envoyés spéciaux, à Pyeongchang,

« Dans quatre ans je ne serai plus tout jeune. » Après sa victoire in extremis sur la mass-start des JO de Pyeongchang, Martin Fourcade a rappelé à tout le monde qu’il n’était pas immortel en ouvrant la porte à un départ à la retraite avant les Jeux de Pékin, en 2022. Sans toutefois préciser quand. Enfin bon, l’essentiel est ailleurs et le message bien clair : a priori, le meilleur biathlète du monde n’étirera pas sa carrière comme un Bjoerndalen. Il faut donc se préparer au départ de notre meilleur sportif olympique et appréhender la suite, à savoir l’après-biathlon. Quel métier s’offrira à lui par la suite ? Après de très longues heures de réflexion et de débats enflammés sur Gmail, 20 Minutes est en mesure de proposer à Fourcade un plan de reconversion professionnel en béton.

>> Le plus Estanguet : Patron du CNOSF puis du CIO

Martin Fourcade est fait pour diriger. On ne sort pas d’une carrière hégémonique pour retomber dans l’anonymat le plus total. Leader, c’est son truc. Porte-drapeau efficace, il n’a pas hésité à s’élever contre les institutions du ski français pour voler au secours de Mathieu Faivre pendant la polémica de cette fin de JO.

« J’ai une grosse pensée pour Mathieu Faivre. Je trouve que, ce qu’il a exprimé, ce sont des émotions humaines, qui sont celles de sportifs individuels qui vivent 200 jours de l’année avec leurs copains. La joie que l’on peut avoir pour nos collègues n’enlève pas la déception énorme que l’on a pour nous, parce que l’on se prépare », a-t-il déclaré à l’issue du relais mixte. Un homme qui défend coûte que coûte ses troupes est fait pour diriger. Le CNOSF, d’abord. Puis le CIO, que lui confiera Tony Estanguet en 2043, après avoir lui-même succédé à Thomas Bach.

>> Le plus marrant : twitto influent

Délesté de ses obligations sportives, Fourcade aurait plus de temps à consacrer à son compte Twitter, et ce serait sans nous déplaire. Capable de dézinguer des journalistes comme de chambrer ses potes skieurs, il aurait une carte à jouer sur les dimanches de Ligue 1, les soirs de Ligue des champions ou les grands événements sportifs comme Roland-Garros et le Tour de France. Imaginez Martin Fourcade faire des montages photoshop sur le kick de Tony Chapron ou troller Kristina Mladenovic sur sa série de 15 défaites. On se serait bien marré. Petite dédicace au passage pour son troll à Richard Jouve, jeudi.

>> Le plus politique : ministre des Sports

Sur ces Jeux olympiques 2018 ; Martin Fourcade a fait l’objet de récupération à moult reprises. Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi jusqu’à l’hémicycle, où il a été standing-ovationné à la demande du député LR de l’Oise, Pierre Vatin.

Le Grand champion catalan, Martin FOURCADE, vient de recevoir une standing ovation de l'Assemblee nationale ! Bravissimo ! — Romain Grau (@RomainGrau) February 20, 2018

De fait, Martin Fourcade a, à la David Douillet où Laura Flessel, tout du profil du futur ministre des Sports, encore plus sous Macron : hyper populaire en tant qu’athlète et symbole d’une jeunesse qui réussit, il pourrait servir les intérêts du président de la République comme peu en sont capables. En plus, c’est un excellent communicant et il est très transparent quant à son patrimoine fiscal. Un profil idéal pour percer dans le politique game. Autant vous dire qu’on l’imagine bien entrer au Gouvernement juste après la réélection de Macron libre de toute concurrence à la majorité absolue (66,6 %).

JO 2018: Sniper sur Twitter, habile avec les médias... Dans sa com', Martin Fourcade, c'est «niveau Federer» https://t.co/6inDstEoTp pic.twitter.com/GM35bSLfXb — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 10, 2018

>> Le plus « grande gueule » : successeur de Christine Angot

Un sens de la punchline aguerri, un « intérêt pour l’actualité » (dixit son ex-camarade Alexis Boeuf), un avis sur à peu près tous les sujets… Le biathlète a tout pour finir chroniqueur chez Ruquier dans On n'est Pas Couché pour remplacer Christine Angot qui activera une clause de départ automatique au 50e invité qui s’effondrera en larmes sur le plateau, ce qui, soyons honnêtes, ne devrait pas tarder à arriver.

Comme quoi l'utilisation de drogues dures chez les anciens sportifs de haut niveau n'est pas une légende... https://t.co/RDODmJfb8B — Martin Fourcade (@martinfkde) April 14, 2017

>> Le plus sportif : entraîneur-adjoint de Pep Génésio

Visiblement, le coach de l’Olympique lyonnais aimerait que ses joueurs s'inspirent du sextuple vainqueur de la Coupe du monde de biathlon. Étant donné que Jean-Michel Aulas ne le licenciera jamais tant qu’il se qualifie pour la Ligue Europa, on peut parfaitement imaginer un Fourcade passer ses diplômes d’entraîneur et devenir entraîneur-adjoint à Lyon. Il pourrait ainsi apprendre le sens du mot « victoire » aux joueurs de l’OL, montrer à Memphis Depay comment faire pour avoir l’air humble et s’occuper du compte Twitter du président des Gones. Un bon compromis.

>> Le plus tranquille : papa poule

« Je devrai gérer les problèmes d’adolescence de mes filles donc ça me paraît compliqué de tenir [jusqu’aux JO 2022]. » Notre Martin national blaguait un peu en disant ça après la mass-start, principalement parce que l’aînée de ses deux filles n’aura que sept ans dans quatre ans, mais l’idée est là : Fourcade a bien envie de profiter de sa vie de famille et faire autre chose que skier et tirer sur des cibles aux quatre coins de l’Europe. Papa poule, c’est quand même autre chose.