Nice-Nantes: «Ça ne change rien dans la tête», Sala s'approche de son record de buts en Ligue 1

Il joue comme un grand. Et voit grand. Emiliano Sala ne perd pas le rythme. Avec son penalty marqué ce dimanche face à l' OGC Nice, l’attaquant nantais inscrit son onzième but de la saison, s’approchant à un but de son total de réalisations de l’année passée. Un nouveau ballon envoyé dans la cage serait synonyme d’égalisation de son record en Ligue 1.

Dimanche après-midi à l’Allianz Riviera, le Niçois Burner accroche Girotto dans la surface. C’est Sala qui tire le penalty et le transforme pour offrir à Nantes le but de l’égalisation.

« Il fallait retrouver la rigueur »

« J’espère dépasser (le record), sourit Emiliano Sala en zone mixte. Mais ça ne change rien dans la tête. » L’attaquant garde la tête sur les épaules. D’autant plus qu’il a marqué un but charnière pour le FC Nantes : le 2.600e du club en Ligue 1. « Le penalty est rentré, je suis content, dit-il. Il fallait retrouver la rigueur et les bases pour repartir de l’avant. » C’est chose faite. Nantes pointe à la 5e place avec quatre points d’avance sur Nice.

« On doit être costaud et penser toujours positif, estime le coach nantais Claudio Ranieri. Il faut aussi prendre conscience qu’on doit encore beaucoup nous améliorer. Mais un match comme ça, ça donne confiance. » Prochaine rencontre pour les Canaris, et prochaine occasion de marquer pour Sala : samedi contre Amiens à domicile à 20 heures.