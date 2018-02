JO 2018: Martin Fourcade, cette fois, c'est la bonne... Des médailles en géant? Le programme de dimanche

Martin Fourcade était en colère après l'individuelle — Gregorio Borgia/AP/SIPA

Martin Fourcade et Alexis Pinturault sont les principales chances de médaille françaises, ce dimanche, à Pyeongchang.

Il faudra suivre aussi le ski de fond avec un relais prometteur.

Dimanche 18 février - Jour 9

Les Français du jour

Après une première semaine un peu décevante, il faut relancer la machine. On a pour cela :

Un Martin Fourcade revanchard après son foirage en règle sur l’individuel (et on sait ce que ça donne, un Fourcade revanchard…)

Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet pour une nouvelle médaille sur le géant, après avoir obtenu l’argent et le bronze sur le combiné ? Mathieu Faivre et Thomas Fanara ont aussi une carte à jouer.

A suivre également, les Français Gaillard, Parisse et Backscheider en relais 4x10 km, en ski de fond. L’occasion pour Maurice Manificat de se remettre de son immense déception sur le 15 km libre.

Un cliché pour résumer la détresse et la déception de Maurice Manificat, 5e du 15 km ce vendredi, à quatre secondes du podium.



(Photo : Franck Seguin / L'ÉQUIPE) pic.twitter.com/hUZiYqQI8P — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2018

>> A lire aussi : VIDEO. La surprise argentée Pereira De Sousa en snowboard cross, les larmes de Manificat... Ce qu'il faut retenir de la septième journée

La star du jour

Marcel Hirscher a désormais tout gagné. Six gros globes de cristal (pour l’athlète le plus régulier tout au long de la saison), huit petits globes (la moitié en géant et l’autre moitié en slalom), neuf médailles aux championnats du monde. Et désormais, grâce au combiné, l’or olympique. Bientôt une de plus avec ce géant ?

La médaille que l’on n’attend pas

Antonin Guigonnat monte sur le podium grâce à un 19/20 de patron et fait l’argent, juste derrière Martin Fourcade. L’Allemand Arnd Peiffer finit 4e et la France entame sa remontada au tableau des médailles.

Les trois choses à ne pas louper

A 5h45, la deuxième manche du géant (vous ferez la sieste l’après-midi, c’est dimanche…)

A 7h15, le relais en ski de fond.

A 12h15, la mass start.

Les conseils lecture

Cet excellent papier de notre spécialiste saut à skis (mais qui sait vulgariser)

JO 2018 : Poids, peur, instinct… Comment on passe si vite de champion à médiocre au saut à ski https://t.co/VP70HVaAtL pic.twitter.com/8R5cExjern — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 17, 2018

Et ce récit du truc incroyable de ce début de JO :

>> A lire aussi : Fille d'une star de la pop, médaillée d'or... Voici Ester Ledecka, la snowboardeuse vainqueure... du Super-G