8h16: Aux alentours de midi, on retrouvera donc Martin Fourcade sur l'individuel et Johannes Boe, décevant sur le sprint et la poursuite. Le biathlète français partira en 23e position après son rival norvégien, qui a hérité du dossard 9.

Do not forget that after the women's individual it is time for men to race the 20km in #PyeongChang2018 check out the #biathlon start list with an eye on these ones:

3 @Lowellcbailey #USA

7 Moracev #CZE

9 J.T. Boe #NOR

23 @martinfkde #FRA pic.twitter.com/3KmldW9moI