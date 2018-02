XV de France: Laporte lance une enquête pour faire toute la lumière sur le déroulé de la soirée à Edimbourg

Bernard Laporte — FRANCK FIFE / AFP

Des joueurs du XV de France entendus par la police écossaise dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle dont certains joueurs auraient été témoins.

Neuf joueurs ont été exclus du groupe avant le match contre l'Italie.

Nouvel épisode dans le feuilleton sur la virée nocturne des joueurs du XV de France en Ecosse. On savait déjà que certains Bleus ont été auditionnés par la police écossaise en qualité de simples témoins dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle dont certains joueurs auraient été témoins. Et « si ces auditions ont confirmé l’absence de toute infraction, ces événements ainsi que d’autres survenus dans cette même soirée ont gravement porté atteinte à l’image de la France et de son équipe de rugby », écrit ce mercredi la fédération française de rugby dans un communiqué.

La FFR veut faire toute la lumière sur la soirée des Bleus

Résultat, en plus des sanctions sportives prises par Jacques Brunel avant le prochain match du tournoi des 6 nations contre l’Italie, Bernard Laporte, le président de la FFR, a « décidé de diligenter une enquête interne afin de faire la lumière sur le déroulé de la soirée ».

Le secrétaire général de la FFR Christian Dullin a donc été chargé de constituer le plus rapidement possible une commission ad hoc, qui devra « rendre un rapport qui permettra le cas échéant et sur des faits établis, de saisir les organes compétents de la FFR » avant que cette dernière ne décide de « sanctions personnalisées ».

« Appartenir à l’une de nos Équipes de France est un honneur et exige de chacun de ses membres un comportement exemplaire et digne dont la FFR est la garante », rappelle l’institution dans son communiqué.