VIDEO. JO 2018: Perrine Laffont championne olympique de ski de bosses, première médaille pour la France

Perrine Laffont a remporté la médaille d'or en ski de bosses lors des JO de Pyeongchang, le 11 février 2018. — LOIC VENANCE / AFP

On se souvenait de ses larmes, il y a quatre ans à Sotchi. Âgée de 15 ans, la toute jeune Perrine Laffont s'était qualifiée pour la finale olympique, avant de craquer un peu sous la pression. Elle avait alors donné rendez-vous quatre ans plus tard... et elle avait raison. La Pyrénéenne a remporté la médaille d'or en ski de bosses, ce dimanche, lors des JO de Pyeongchang. Elle a réussi une dernière manche de folie, avant de voir sa rivale canadienne Andi Naude partir à la faute.

PERRINE LAFFONT CHAMPIONNE OLYMPIQUE !!! La jeune femme de 20 ans remporte l'or après une épreuve forte en émotion. Les commentateurs de France Télévision sont en folie ! #PyeongChang2018 #premieremedailledor #Francetvsport #perrinelaffont #skiacrobatique pic.twitter.com/aQ67Scgqzl — France tv sport (@francetvsport) February 11, 2018

Finalement, Laffont a devancé une autre Canadienne, Justine Dufour-Lapointe, et la Kazakh Yulia Galysheva. La première médaille de ces Jeux pour la France, du plus beau des métals.