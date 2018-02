JO-2018: La France va glaner 21 médailles selon une étude américaine

Vingt et un. C’est le nombre de médailles que l’équipe de France va obtenir aux Jeux olympiques de Pyeongchang, selon des prévisions de la société américaine spécialisée dans l’étude des données sportives Gracenote.

Avec dix médailles d’or, huit d’argent et trois de bronze, la France se placerait cinquième dans le tableau des médailles à la fin de la quinzaine olympique et battrait ainsi son record de médailles obtenues aux JO d’hiver (15) établi il y a 4 ans à Sotchi.

Our final Virtual Medal Table forecast for #PyeongChang2018 has been released.



Norway 🇳🇴and Germany🇩🇪to fight it out to finish top of the medal table at the 2018 Games.



U.S.A. 🇺🇸and Canada 🇨🇦to battle it out for third most medals.https://t.co/wXfZUt18ny pic.twitter.com/MHZocgTOaA