Formule 1: Les «grid girls» seront remplacées par des enfants

Lewis Hamilton et quelques jeunes fans, époque McLaren. — M&S / Rex Features/REX/SIPA

Il n’y aura plus de « grid girls »sur les grilles de départ des Grand prix de Formule 1. Ce seront désormais des enfants qui accompagneront les pilotes avant les courses, ont annoncé lundi le groupe américain Liberty Media, propriétaire de la F1, et la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

GRID KIDS: The next generation of F1 fans will now have a chance to line-up alongside their heroes on race days, ahead of lights out... ⬇️ https://t.co/r50zFbdetC — Formula 1 (@F1) February 5, 2018

Les grid kids seront sélectionnés sur la base du mérite ou par tirage au sort au sein des clubs locaux de sport automobile.

La Formule 1 en plein renouvellement

Les deux instances entendent « rendre les cérémonies d’avant-course plus pertinentes et intéressantes pour les fans, particulièrement les plus jeunes ». Nouveaux horaires pour les départs, fin des grid girls,… Le groupe américain Liberty Media, détenteur depuis janvier 2017 des droits commerciaux de la catégorie, tente de renouveler la F1 pour faire plus de place au divertissement et attirer un nouveau public plus jeune.

Mercredi dernier, Liberty Media avait annoncé son intention d’en finir en 2018 avec les grid girls, ces jeunes femmes, choisies pour leur plastique, qui indiquent notamment l’emplacement des monoplaces sur les grilles de départ. Une nouvelle qui n’avait pas forcément plu aux principales intéressées…

