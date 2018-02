VIDEO. XV de France: Fanny, bonus offensif… Les Bleues, elles, n’ont pas fait de détail face à l’Irlande

Avec l’Angleterre, l’Irlande se présentait comme la principale rivale de la France dans ce Tournoi des VI Nations féminin. Les Bleues ont débuté la compétition en écrasant les Vertes, samedi soir au stade Ernest-Wallon de Toulouse (24-0), avec le point du bonus offensif au passage.

This. Is. Insane. 🔥 Sublime @FFRugby. Magic from @CarolineBoujard with the break. Perfect Support line by @JadeLePesq for the finish. @Womens6Nations #FRAvIRE #FranceFéminines pic.twitter.com/vwtrYs3VRx