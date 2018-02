France-Irlande: Les Bleus poignardés par un drop de Sexton à la dernière seconde...Le match à revivre en direct

19h47: Brunel au micro de France > "On n'était pas favoris. C'est uen décepition parce que les gens ont mis beaucoup de courage mais on a été un pue trop panlisés et on prend ce drop à la 83e; ON a perdu mais on a montré de belles choses. On va essayer de garder le positif et continuer à avancer. On a montré de la persévérance. On a su faire basculer le score, on marque le seul essai, on a montré de la solidarité".