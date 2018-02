Lille-PSG: Dégoûté de ne pas avoir signé en Angleterre, Amadou ne s'est pas entraîné au LOSC

Ibrahim Amadou rêvait de signer en Angleterre cet hiver — MEHDI FEDOUACH / AFP

Lille n’avait pas besoin de ça. Alors qu’il joue un match difficile samedi à domicile contre le PSG dans un stade à guichets fermés, le club (17e de Ligue 1) va devoir faire du social avec Ibrahim Amadou. Le capitaine du LOSC rêvait enfin de signer en Angleterre cet hiver.

Pour infléchir la position de ses dirigeants, qui ont finalement décidé de garder tout leur effectif, le milieu de terrain s’est même rendu à Londres mercredi soir au siège de Crystal Palace, le club le plus désireux d’engager le joueur. Peine perdue.

Ibrahim Amadou reste au LOSC, même si Crystal Palace a tenté de conclure ce dossier aujourd’hui. Les Eagles lui proposaient un salaire de 53 000£ par semaine. — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) January 31, 2018

Le LOSC n’a pas voulu céder

« Il avait pris les précautions d’y aller au cas où il trouverait un accord. Mais le président, la direction sportive avaient décidé qu’il n’y aurait aucun départ afin de nous donner les meilleures chances possible de nous maintenir », explique Christophe Galtier qui va essayer de réconforter son joueur, qui ne s'est pas entrainé ce jeudi matin, et le remobiliser pour la deuxième partie de saison.

>> A lire aussi : LOSC: «Fais du bien à Bertrand, il te le rend en chiant»: Quand Galtier tacle Valenciennes avec une citation de l'espace

« Il doit évacuer cette déception », espère Christophe Galtier

« Je vais avoir un échange avec lui dans la journée. Il est certes déçu mais c’est un joueur important dans l’effectif, dans le vestiaire, sur le terrain Il peut avoir un sentiment de frustration qu’il devra vite évacuer et on va l’aider. Ça fait partie des déceptions d’un mercato. II a devant lui une deuxième partie de saison à faire, importante pour lui, importante pour le club. Je pense que le meilleur est devant lui et il doit évacuer cette déception », espère l’entraîneur lillois. La présence ou non d’Amadou samedi face au PSG dira s’il a rapidement évacué sa déception.