« Danger imminent ! » La Réunion s’est confinée dimanche en début de soirée avant l’arrivée du cyclone tropical Belal, qui pourrait « marquer l’histoire » par des vents « dévastateurs » et de nombreux débordements de cours d’eau. L’île française de l’océan Indien sera d’ailleurs placée en alerte violette, le plus haut niveau, lundi à 6h00 (3h00 à Paris), a annoncé le préfet. « Restez confiné et tenez-vous informé ! », a assuré la préfecture dans un tweet ce dimanche soir.

Confinement strict, pas de secours possible

Le niveau violet de l'alerte cyclonique implique « un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité », précise un communiqué de la préfecture de ce département d'outre-mer de quelque 870.000 habitants. « Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre », ajoute-t-on de même source.

« La population est informée que, durant cette phase, il n’y plus de possibilité de secours immédiat », prévient le communiqué, qui demande à la population réunionnaise de respecter les consignes suivantes : « Ne sortir sous aucun prétexte et attendre impérativement les consignes des autorités. Se tenir éloigné des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris. Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles. Se préparer à des coupures du courant électrique, de réseaux de communication et d’eau potable ».