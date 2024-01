Vous êtes restés au chaud sous votre couette ce week-end et n’avez pas regardé les infos ? No problemo, on est là pour vous résumer l’actualité et vous aiguiller vers les articles à lire avant de démarrer une nouvelle semaine !

1. Alerte rouge au cyclone, La Réunion se confine

Depuis 17h, heure de Paris, les Réunionnais sont confinés jusqu’à mardi matin en attendant le passage du puissant cyclone Belal. Ce cyclone pourrait « marquer l’histoire » de l’île française de l’océan Indien. Au port de pêche de La Possession, la houle était impressionnante en ce dimanche après-midi. Conséquence de précipitations déjà soutenues ces dernières heures, plusieurs routes étaient inondées, notamment dans l’ouest et le sud de l’île.

L’info en plus : Nouvelle éruption volcanique en Islande très près de Grindavik, plusieurs maisons prennent feu

2. Enfants d’Amélie Oudéa-Castéra scolarisés dans le privé : la polémique politique du week-end

Face à la bronca née de ses explications sur la scolarisation dans le privé de ses enfants, Amélie Oudéa-Castéra, a tenté samedi de rassurer les enseignants du public en leur promettant qu’elle serait « toujours à leur côté ». La nouvelle ministre de l’Education nationale avait fustigé les « paquets d’heures qui n’étaient pas sérieusement remplacées » dans l’enseignement public.

L’info en plus : Pour en rajouter une couche (et surtout parce que c’est drôle), on vous remet aussi ici l’emploi du temps surchargé d’Amélie Oudéa-Castéra que 20 Minutes a imaginé pour elle

3. Au 100e jour de la guerre à Gaza, on s’est demandé si un nouveau conflit international pouvait éclater en 2024

« Depuis dix ans, il y a un retour des tensions entre États » que l’ONU n’est plus en mesure d’empêcher, analyse pour 20 Minutes l’historien et stratégiste Michel Goya. Après Ukraine – Russie et Israël – Hamas, Chine – Taïwan ? Guerre des Corée ? Ou Venezuela – Guyane ? On fait le tour des points chauds du globe avec notre expert dans cet article.

L’info en plus : Taïwan : Le candidat indépendantiste, Lai Ching-te, remporte l’élection présidentielle malgré les pressions chinoises

4. Au Danemark, la reine abdique, vive le roi !

La photo au balcon, une tradition pour les familles royales. Frederik X, le nouveau roi du Danemark, en uniforme militaire, pose avec sa famille. - Jonathan NACKSTRAND / AFP

Frederik X a été acclamé dimanche par une foule immense venue assister à son avènement sur le trône du Danemark à l’abdication de sa mère Margrethe II après un règne de 52 ans. Si l’annonce de son retrait lors de ses traditionnels vœux télévisés le 31 décembre a surpris – sa propre famille n’a été mise au courant que trois jours auparavant – elle a très vite été acceptée. La reine a subi une lourde opération du dos en 2023.

L’info en plus, c’est la photo juste en dessous qui montre le nouveau roi du Danemark embrasser à pleine bouche sa femme la reine Mary. D’origine australienne, cette dernière est la première reine du pays à ne pas être issue de la noblesse.

Le baiser du balcon. - AFP

5. Ouverture de la CAN

La Côte d’Ivoire, pays hôte sous pression, s’est idéalement lancée en l’emportant 2 à 0 contre la Guinée-Bissau en match d’ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, samedi soir à Abidjan. Désireux de ne pas rater leur entrée en matière à domicile, les Eléphants du sélectionneur français Jean-Louis Gasset ont ainsi rassuré leurs supporteurs, qui n’ont dû attendre que quatre minutes avant de fêter l’ouverture du score. Lire le compte rendu du match.

L’info en plus : Open d’Australie : Les jeunes joueurs naturalisés sont-ils l’avenir du tennis français ?