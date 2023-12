Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le projet de loi immigration va poursuivre ce lundi son parcours particulièrement sinueux. Une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs doit décider du sort du texte : l’enterrer ou parvenir à une version de compromis normalement soumise au vote des deux chambres mardi. Après l’adoption surprise d’une motion de rejet le 11 décembre, le gouvernement a décidé de confier à cette instance le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois LR et la majorité. Composée de sept députés et sept sénateurs titulaires, et présidée par le président de la commission des lois de l’Assemblée, Sacha Houlié (Renaissance), cette CMP doit se réunir à huis clos à partir de 17 heures au Palais Bourbon. D’ici là, l’exécutif s’active pour finaliser un compromis. Mais dimanche soir, cet objectif n’était pas encore atteint. « A ce stade, on ne peut pas parler d’accord », a en effet déclaré le président de LR Éric Ciotti, à la sortie d’une réunion à Matignon avec Élisabeth Borne.

La situation va pouvoir commencer à s’améliorer en Charente. Le pic de la crue a atteint 6,09 mètres dimanche peu après 19 heures, selon Vigicrues. Le niveau de l’eau n’a donc pas atteint les 6,18 m mesurés en 2021, ni la crue historique du 23 décembre 1982, quand la Charente était montée jusqu’à 6,84 m à Saintes. Les prévisions météorologiques des jours à venir sont favorables à la décrue, mais celle-ci s’annonce lente, centimètre par centimètre, la pente de la Charente étant très faible dans ce secteur. Le reflux devrait ainsi durer jusqu’à Noël. En attendant, la Charente-Maritime reste toujours en vigilance orange pour crue ce lundi.

Après 2003 et 2017, l’équipe de France féminine de handball a une nouvelle grande année à son actif. Les Bleues sont en effet redevenues championnes du monde dimanche au Danemark. Les joueuses d’Olivier Krumbholz sont parvenues à faire tomber en finale la référence norvégienne (31-28). Cet exploit a notamment été marqué par les performances « exceptionnelles et inattendues » de la jeune demi-centre Léna Grandveau (20 ans) et de la gardienne remplaçante Hatadou Sako.