Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après le passage de l’ouragan Tammy, le répit né de la sortie du confinement samedi vers 15 heures n’aura été que de courte durée en Guadeloupe. L’archipel a en effet subi de nouvelles intempéries dimanche. Des pluies diluviennes sont ainsi tombées depuis le milieu de la nuit, gonflant des rivières qui sont sorties de leur lit et provoquées localement des inondations. Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est attendu ce lundi sur place, pour un déplacement prévu jusqu’à mercredi. Il devrait dresser un bilan des dommages, selon une source préfectorale.

A la veille d’une visite d’Emmanuel Macron à Tel-Aviv, le gouvernement va avoir l’occasion de réaffirmer ce lundi sa position sur le Proche-Orient devant les députés. Un débat sans vote doit démarrer à 16 heures avec une déclaration d’Elisabeth Borne, suivie des prises de parole des orateurs des groupes et des présidents des commissions des Affaires étrangères et des Affaires européennes. La tension risque par contre d’être forte dans l’hémicycle, au lendemain d’un déplacement en Israël de la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet, en compagnie d’Eric Ciotti, au cours duquel elle a affirmé que le France soutenait « pleinement » Israël et que rien ne devait « empêcher » le pays « de se défendre » dans la guerre qui l’oppose au Hamas. Une déclaration fortement critiquée par Jean-Luc Mélenchon. Une polémique a ensuite éclaté, de nombreux élus, de la majorité, de LR, du RN et jusqu’au PS, s’en prenant au leader de LFI.

L’Est et le Sud-Est vont devoir faire attention au ciel ce lundi. En prévision d’un épisode pluvio-orageux attendu en soirée des Cévennes au Jura, Météo-France a en effet placé le Jura, l’Ain, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche en vigilance orange pluie-inondation. Les cumuls de précipitations pourront dépasser les 100 mm ponctuellement entre Ardèche et Ain, selon le bulletin de 6 heures de l’établissement public.