Cinq départements en vigilance orange pluie-inondation

La vigilance sera de mise lundi soir dans cinq départements de l’est de la France. L’Ardèche, la Drôme, l’Isère, l’Ain et le Jura ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France dans son dernier bulletin publié à 6 heures. « Le système perturbé, baptisé "Bernard", remonte d’Espagne donnant des précipitations sur les Pyrénées et une partie du sud du Pays. Il s’accompagne d’un net renforcement du vent sur les crêtes pyrénéennes, le couloir de l’Autan, le Massif Central, le littoral du Golfe du Lion », explique l’organisme public sur son site.

L’épisode nécessitera une attention particulière dans la soirée de lundi et jusqu’à mardi matin. « Un axe pluvio-orageux va se mettre en place des Cévennes au Jura », précise Météo-France. « Les pluies orageuses conduiront à d’importants cumuls de précipitations généralement compris entre 70 et 100 mm sur les départements placés en vigilance orange. On pourra dépasser les 100 mm ponctuellement entre Ardèche et Ain », ajoute-t-il.

Afin de prendre le moins de risque possible, les habitants de ces départements sont invités à suivre quelques consignes de sécurité comme s’éloigner des cours d’eau, ne pas s’engager sur une route immergée, éviter de se déplacer de manière générale et se tenir informé.