Les habitants des territoires des Outre-mer changent de ministre. Un an après sa nomination, le ministre délégué Jean-François Carenco quitte la rue Oudinot. Il sera remplacé par le député MoDem Philippe Vigier.

Habitué des mandats locaux et des coups de gueule à l’Assemblée nationale, l’élu de 65 ans va vivre sa première expérience gouvernementale. Mais sa nomination est déjà critiquée par des élus ultramarins. Avec ses cheveux grisonnants et son caractère bien trempé, le député d’Eure-et-Loir est une figure du Palais-Bourbon, où il est élu depuis 2007, naviguant entre les chapelles centristes.

Pas un spécialiste des Outre-mer

Au sein du camp présidentiel, il s’est illustré ces derniers mois en portant la parole du MoDem lors de la réforme des retraites, montant volontiers au créneau contre La France insoumise.

Il avait aussi suggéré brièvement le passage à la semaine de 35,5 heures de travail par semaine pour financer les retraites, une simple « hypothèse » assurait-il, rapidement remisée après avoir hérissé le gouvernement. Il n’est pas spécialiste des Outre-mer et sa nomination suscite déjà des critiques.

« C’est un très mauvais signal. Le profil de Vigier n’est pas du tout en cohérence avec la réalité des territoires », regrette le député de Guyane Davy Rimane (groupe GDR, à majorité communiste), président de la délégation aux Outre-mer, interrogé par l’AFP. Sur le site de l’Assemblée nationale, il est indiqué qu’il a été membre de la délégation aux outre-mer du 12 juillet 2017 au 21 juin 2022. Il a notamment coécrit un rapport d’information consacré à la défiscalisation dans les territoires ultramarins, indiquent nos confrères de La1ère.

Obligation vaccinale

« Il y a eu des joutes verbales avec lui à l’Assemblée et un manque de respect, notamment au moment des textes sur la crise sanitaire », ajoute-t-il, alors que l’obligation vaccinale des soignants avait suscité une levée de boucliers dans les territoires d’Outre-mer. C’est « quelqu’un qui n’a jamais pris position pour défendre nos territoires. On attend un ministre qui a cette considération », abonde la députée de la Réunion Nathalie Bassire, membre du groupe indépendant Liot à l’Assemblée.

Dans une vidéo publiée sur YouTube en 2021, Philippe Vigier faisait le lien entre faible taux de vaccination aux Antilles et défiance due au scandale du chlordécone, rapporte La 1ère. Il jugeait l’utilisation du pesticide « d’erreur gravissime » qui selon lui expliquait « la raison pour laquelle ces habitants de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe n’ont pas confiance dans les vaccins »

72 mesures pour les Outre-mer

Ancien maire de Cloyes-sur-le-Loir (2001-2017), Philippe Vigier est docteur en pharmacie et biologiste de profession, toujours à la tête de laboratoires d’analyses médicales. Il a deux passions : la politique et « tout ce qui va vite », le sport automobile, le ski, le jet-ski, dit-il. Vice-président du MoDem, Philippe Vigier a retrouvé sa famille d’origine, après avoir traversé différentes écuries centristes, Nouveau Centre et UDI.

A l’âge de 16 ans, en 1974, Philippe Vigier collait déjà des affiches pour la campagne à l’élection présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, mais il n’avait fait son entrée officielle à l’UDF qu’au début des années 1990. Dès 1995, il est conseiller régional du Centre (Centre-Val-de-Loire aujourd’hui), une fonction qu’il occupera pendant 19 ans, jusqu’en 2014, puis à nouveau depuis 2021. A l’Assemblée, il avait été élu, en 2014, président du groupe parlementaire UDI en remplacement de Jean-Louis Borloo.

Réélu député en 2017 avec le soutien de la droite et de l’UDI, il avait pris son indépendance en 2018 en fondant le groupe composite « Libertés et territoires », avant de rejoindre le groupe MoDem et la majorité présidentielle en 2020. En juin 2022, il avait été réélu pour son quatrième mandat de député.

Mardi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé un inventaire de mesures très variées visant à améliorer le quotidien dans les territoires français d’outre-mer. Accompagnée de plusieurs ministres, la cheffe du gouvernement a présenté un plan de 72 mesures à l’issue d’un Comité interministériel des outre-mer (CIOM). Un chantier que devra mettre en oeuvre le nouveau ministre. Il pourrait aussi accompagner Emmanuel Macron lors de sa visite prévue dans le Pacifique la semaine prochaine.