« La qualité de l’air reste dégradée à mauvaise à certains endroits », alerte sur les réseaux sociaux Atmo, l’observatoire de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis vendredi, tout le bassin lyonnais et le nord de l’Isère sont en « vigilance orange » en raison d’un épisode de pollution aux particules fines. Des mesures ont alors été prises afin de réduire les émissions. Parmi elles, la circulation différenciée dans la zone à faibles émissions (ZFE) a été établie depuis la fin de semaine dernière et est reconduite ce mardi, ont indiqué les services de l’Etat.

Des exceptions pour circuler tout de même dans la ZFE

Ainsi, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler dans les villes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux, mais aussi sur la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay.

— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 15, 2024





Dans son communiqué, la préfecture précise qu’une dérogation est mise en place pour les véhicules transportant « trois personnes au moins » ou encore ceux « d’intérêt général prioritaires, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et taxis ». Durant cet épisode de pollution, il est recommandé de privilégier les transports en commun, d’éviter de se chauffer au bois et de reporter ses activités physiques.