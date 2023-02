C’est l’une des mesures phares de son mandat. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, vient d’annoncer, dans une interview à La Tribune de Lyon, repousser de deux ans, de 2026 à 2028, l’interdiction de circuler dans la Zone à faibles émissions (ZFE) pour les véhicules « Crit’Air » 2. Cette vignette concerne toutes les voitures diesel et celles essence d’avant 2011, soit 70 % des voitures des ménages.









Avec la révision du calendrier, le président de la métropole souhaite laisser plus de temps aux personnes concernées pour renouveler leur véhicule et améliorer le réseau de transports en commun.

L’extension du périmètre de la ZFE remis en question également

L’élu a également déclaré avoir réfléchi sur l’extension du périmètre de la ZFE qui concernait une vingtaine de communes. « Soit on met directement un périmètre plus large, dans un calendrier à discuter, soit on démarre avec celui qui était prévu et on l’élargit au fil du temps », explique-t-il. Cette décision sera au vote au conseil métropolitain du mois de juin. Actuellement, le périmètre comprend tous les arrondissements de Lyon, Villeurbanne, Caluire et Bron en partie.

Cette annonce intervient alors que la région lyonnaise se trouve dans un pic de pollution de l’air important depuis une semaine.