La métropole de Lyon a fait quelques « ajustements » par rapport à son projet initial d’application de sa zone à faibles émissions (ZFE). A la suite d’une concertation publique dont elle a présenté les résultats ce vendredi, elle est revenue sur sa volonté d’étendre le périmètre concerné et sur le calendrier de sa mise en place. Créée en 2020, cette dernière doit permettre d’exclure à terme les véhicules les plus polluants, dont ceux fonctionnant au diesel.

« On a amendé le projet en tenant compte de l’ensemble des retours qu’on a eus avec la concertation qui a été menée aussi bien avec les acteurs économiques que les particuliers », a indiqué la collectivité territoriale qui proposera lundi au vote de son conseil la nouvelle mouture de la ZFE lyonnaise.

Une « remise à plat » après le mécontentement d’élus et de la population

Le 14 février dernier, le président écologiste de la métropole lyonnaise, Bruno Bernard, avait annoncé une « remise à plat » de ce projet d’extension, qui avait provoqué le mécontentement d’une partie des élus et de la population en raison de la rapidité de sa mise en place et certaines de ses restrictions. Il avait notamment déclaré repousser de deux ans, de 2026 à 2028, l’interdiction de circuler dans la Zone à faibles émissions (ZFE) pour les véhicules « Crit’Air » 2. Deux mois plus tard, Bruno Bernard s’était « engagé à introduire plusieurs ajustements au dispositif définitif de la ZFE » concernant les acteurs économiques.









Le périmètre « du projet ajusté d’amplification de la ZFE » correspond dorénavant « au périmètre actuel » de la ZFE (Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux) auquel s’ajoutent, à partir du 1er janvier 2024, deux voies rapides et deux portions de périphérique, selon la métropole.

« Maintenant, c’est à l’Etat de faire ce qu’il a à faire »

Se limitant d’abord aux poids lourds et véhicules utilitaires légers classés Crit’Air 5, 4 et 3 ou non classés, la ZFE de Lyon exclut depuis janvier dernier les véhicules des particuliers Crit’Air 5 et non classés, les plus polluants. Comme prévu initialement, l’interdiction dans la zone des véhicules particuliers Crit’Air 4 et 3 sera effective au 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025. Les Crit’Air 2 y pourront encore rouler jusqu’au 1er janvier 2028 et au-delà, uniquement sur les deux voies rapides et les deux portions de périphérique nouvellement intégrées au ZFE.

« Maintenant, c’est à l’Etat de faire ce qu’il a à faire », a conclu la métropole, faisant écho à ce qu’avait estimé Bruno Bernard en février dernier. Mercredi, un rapport sénatorial a préconisé d’assouplir le calendrier des restrictions et de renforcer les aides à l’achat de véhicules propres pour faciliter l’acceptation des ZFE. A ce jour, onze métropoles, dont les premières ont été Lyon, Grenoble et Paris, ont leurs ZFE avec des calendriers différents. Une généralisation en France de ces zones est prévue par la loi d’ici à 2025 dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants.