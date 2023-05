Le dernier jeu vidéo Zelda était attendu une telle fébrilité qu’il explose tous les records de Nintendo. Avec son monde ouvert immense et surprenant, ses particularités iconiques façonnées depuis plus de trente-cinq ans et une liberté de jeu incroyablement généreuse, Tears of the Kingdom, surnommé, « TOTK » séduit. Ce nouvel opus s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en seulement trois jours. Devenant le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga, s’est félicité ce mercredi le géant japonais Nintendo.

A titre de comparaison, le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, issu de l’univers de Harry Potter, s’est vendu à plus de 15 millions d’unités dans le monde en trois mois, depuis son lancement le 10 février. Très attendu par les joueurs qui avaient formé des files d’attente devant les magasins pour se le procurer dès sa sortie dans la nuit de jeudi à vendredi, le nouveau Zelda est devenu en Europe et sur le continent américain « le jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch », et « le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues », a précisé le groupe. Au Japon, il s’est écoulé à 2,24 millions d’unités, a-t-il dévoilé.

Un premier opus qui avait révolutionné le « monde ouvert »

La saga The Legend of Zelda autour des aventures de Link, un elfe en tunique armé d’une épée, avait débuté il y a plus de trente-cinq ans. Avec ces nouveaux chiffres, elle dépasse les 140 millions de jeux vendus dans le monde. Le dernier volet Tears of the Kingdom est la suite directe de Breath of the Wild sorti en 2017, reconnu comme l’un des meilleurs titres de la Switch et qui avait révolutionné le format de jeu vidéo en « monde ouvert », qui donne le plus de place à la créativité et aux vélléités d’exploration du joueur.

Avis non risqué : Zelda TOTK sera de loin le meilleur jeu vidéo de cette année 2023 pic.twitter.com/AwJNsJnyAp — Léodtre̷s̷ (@Anata130_) May 11, 2023



« Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records », s’est félicité le président de Nintendo of Europe, Stephan Bole, cité dans le communiqué. La série mettant l’accent sur l’aventure et l’exploration a été créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, créateur vedette de Nintendo et père de personnages phares comme Mario ou Donkey Kong.