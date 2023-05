Combien va coûter la production du prochain Grand Theft Auto, dont la sortie est patiemment attendue par les fans depuis plusieurs années ? Le studio qui le produit, Rockstar games, est connu pour ne pas lésiner sur les moyens pour créer l’univers de ce jeu devenu un phénomène de société mondial depuis la sortie du premier GTA en 1997.

Dans un tweet vu plus de 2,5 millions de fois depuis sa mise en ligne le 10 mai, le compte Twitter Alerte Infos avance que GTA 6 « devrait être le jeu le plus cher de tous les temps. » Selon ce compte, le jeu « coûtera entre un et deux milliards de dollars à Rockstar Games ». Un montant astronomique et une fourchette large, d’un milliard.

Alerte Infos s’appuie sur un autre tweet, celui du compte Dexerto Gaming. Dans un message publié le 9 mai, le site spécialisé annonce le même montant et la même fourchette, mais ne cite pas de sources. En parallèle, aucun article n’est publié sur le site pour donner plus d’informations à ce sujet.

Cette estimation avait déjà circulé en septembre, lorsqu’un hacker avait publié des vidéos de GTA 6. Une capture d’écran d’une supposée conversation privée du hacker avait été publiée sur Twitter, dans laquelle le hacker indique que GTA 6 est en développement depuis 2014 et que deux milliards ont déjà été dépensés dessus, sans que l’on ne sache précisément à quoi correspondent ces dépenses : développement, marketing… Des annonces qui n’ont jamais été confirmées par Take-Two Interactive Softwares, l’entreprise propriétaire de Rockstar Games, qui développe le jeu.

FAKE OFF

Cette estimation est-elle réaliste ? Deux spécialistes du jeu vidéo interrogés par 20 Minutes jugent une estimation à un milliard de dollars « plausible ». En revanche, au vu des données disponibles, ils écartent l’hypothèse d’un coût à deux milliards.

« Le coût de Red Dead Redemption 2, sorti en 2018, était estimé à environ 800 millions de dollars : 500 millions de production et 300 millions de marketing », rappelle Caroline Cayol, journaliste jeux video pour Blacknut, qu’elle présente comme le « Netflix du jeu en ligne ». Red Dead Redemption a été développé par la même entreprise que GTA. Quant au précédent GTA, sorti il y a dix ans, son budget avait été estimé à 265 millions de dollars.

La richesse de l’univers de GTA, qui peut être exploré pendant de nombreuses heures de jeu, le nombre de personnes impliquées dans la création et les coûts marketing peuvent expliquer de tels montants. Rockstar Games « font des jeux hyper léchés, avec des maps énormes, une intelligence artificielle incroyable », rappelle Carole Cayol. Des contraintes techniques expliquent aussi ces coûts de production : « Les consoles de jeux exigent une qualité de programmation. Si vous voulez être sur la PlayStation V, ça va coûter plus cher que d’être sur la PlayStation IV. Il faut aussi des équipes qui soient capables d’adapter au support : PlayStation, ordinateur… »









Derrière un jeu vidéo, ce sont de nombreuses équipes qui travaillent : des programmeurs, des graphistes et des spécialistes des effets spéciaux, des musiciens et des sound designers, résume Stéphane Natkin, ancien directeur de l’Ecole Nationale des Jeux et Médias Interactifs Numériques. De plus, « le processus de production d’un jeu vidéo est itératif : vous faites une ou deux versions, vous testez, vous voyez ce qu’il faut modifier et ainsi de suite ». Les studios publient aussi de plus en plus des extensions ou des ajouts à la version initiale, qu’il faut là aussi produire et diffuser.

Rockstar Games investit aussi dans le marketing : « La sortie d’un GTA ou de Red Dead Redemption est plus orchestrée qu’un Marvel, parce qu’un Marvel il y en a un par an », souligne Carole Cayol.

L’industrie ne se caractérise pas par sa transparence sur les montants investis dans les jeux, ni sur les ventes. « Nous n’avons pas de chiffres officiels des ventes, qui sont liées à la durée de vie du jeu », constate Stéphane Natkin.

Carole Cayol voit déjà un bénéficiaire de toutes les spéculations autour de GTA 6 : Rockstar Games. « Cela leur fait du bien, puisqu’on parle d’eux. » Et les spéculations, les vrais ou faux leaks, risquent encore de durer, puisque aucune date officielle de sortie de GTA 6 n’a été annoncée.