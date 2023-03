Mise à jour de 14h04 : Le chargement de tweets sur la page d’accueil dans les onglets « pour vous » et « abonnements » est rétabli

Le réseau social Twitter a été touché par une panne dans plusieurs pays, dont la France, ce mercredi matin. Le site Dowdetector, spécialisé dans la détection d’incidents sur Internet, rapportait à midi plus de 4.200 signalements aux Etats-Unis, et plus de 1.600 en France. La panne n’empêche pas l’accès au site, que ça soit sur le web ou sur l’application, mais le fil de tweets ne s’affiche plus et renvoie vers une erreur. Paradoxalement, il est toujours possible de publier et d’aller sur des profils d’utilisateurs, où leurs tweets récents apparaîtront.

C’est la troisième panne pour Twitter depuis son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars fin octobre. Le réseau social a déjà souffert de problèmes techniques ces derniers mois, notamment fin décembre où certains utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à leur propre compte ou ne pouvaient pas consulter certains comptes. Des pannes perturbent régulièrement les plateformes numériques, les interruptions de service de longue durée restant l’exception.









Selon Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence, le réseau social, qui comptait plus de 368 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde en 2022, va en perdre quelque 32 millions d’ici 2024, rebutés par la prolifération des contenus toxiques et/ou par l’augmentation du nombre de pannes. « Le personnel est réduit à un squelette, il y a donc très peu de personnes pour régler les problèmes techniques et ceux relevant de la modération des contenus », explique-t-elle.