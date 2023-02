« C’est celui qui le dit qui l’est », dit l’adage des enfants de cinq ans. C’est aussi ce qu’a choisi de répondre le milliardaire américain Elon Musk à plusieurs médias qui ont décidé d’arrêter la publication de la bande dessinée Dilbert, après des propos problématiques de son auteur. Dans son émission YouTube mercredi, le dessinateur Scott Adams a en effet qualifié la population noire de « groupe de haine », disant qu’il ne voulait « rien avoir à faire avec lui ».

« Vu la manière dont les choses se passent actuellement, le meilleur conseil que je pourrais donner aux Blancs est de ficher le camp loin des Noirs », a lancé l’auteur, devenu célèbre dans les années 1990 grâce à sa BD satyrique sur le monde du travail. Il réagissait à un sondage de Rasmussen Reports montrant, selon lui, qu’une courte majorité de personnes noires interrogées pensent que « c’est OK d’être blanc ».

« Ils sont racistes envers les Blancs et les Asiatiques »

Plusieurs médias ont alors annoncé leur intention de ne plus collaborer avec le dessinateur, avant d’être pris à partie par Elon Musk. « Pendant très longtemps, les médias américains ont été racistes envers les personnes non-blanches, maintenant ils sont racistes envers les Blancs et les Asiatiques », a fustigé le patron de Tesla sur Twitter, réseau social dont il est le propriétaire. « La même chose s’est produite avec les facs et les lycées d’élite en Amérique. Peut-être qu’ils pourraient essayer de ne pas être racistes », a-t-il ajouté.

Le réseau USA Today Network, qui gère des centaines de journaux américains, a annoncé vendredi soir qu’il « ne publierait plus » la chronique de Scott Adams « en raison des récents commentaires discriminatoires de son créateur ». Le très populaire Washington Post a expliqué samedi que Dilbert ne figurerait plus dans ses pages, « à la lumière des récentes déclarations de Scott Adams », même s’il était trop tard pour l’enlever des éditions du week-end.









Le rédacteur en chef de The Plain Dealer à Cleveland (Ohio), Chris Quinn, a affirmé que ce « n’était pas une décision difficile » d’abandonner Dilbert. « Nous n’accueillons pas ceux qui prônent le racisme », a-t-il lancé. Depuis qu’Elon Musk a pris la tête de Twitter, le réseau connaît une augmentation des discours de haine, selon des chercheurs. Il a notamment rétabli les comptes d’utilisateurs bannis pour avoir tenu ce type de propos.