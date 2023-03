La cagnotte fait polémique. Poursuivie par les associations SOS homophobie et Mousse pour « injures et appel à la haine transphobe » suite à son passage dans Quelle époque ! sur France 2 en octobre, la blogueuse et autrice Dora Moutot fait appel au financement participatif pour couvrir ses frais de justice. Celle qui se décrit comme « femelliste » a ouvert une cagnotte sur Leetchi.

La plateforme a été interpellée mardi sur Twitter par plusieurs internautes se posant la question de la légalité d’une telle démarche. « Notre mission est de mettre la générosité à portée de toutes les mains. Ainsi, nous accueillons une diversité de projets et rejetons toute forme de discrimination », a alors répondu le site.

« Notre champ d’intervention se limite au cadre légal, a insisté ce mercredi à 20 Minutes une porte-parole de Leetchi. Toutes les cagnottes visant à couvrir des frais de justice sont autorisées tant que le jugement n’est pas rendu en la défaveur [de la personne qui l’a ouverte]. Cela ne contrevient ni à la loi, ni à nos CGU (conditions générales d’utilisation). »

Les CGU mentionnent qu’une cagnotte est interdite si elle « incite directement ou indirectement à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ». Mais elles ne font pas mention de l’identité de genre.

« On rejette toute forme de discrimination, mais on n’a pas le choix »

Cependant, à la question posée par 20 Minutes, « Un individu poursuivi pour injures et incitation à la haine antisémite ou xénophobe pourrait-il ouvrir une cagnotte pour couvrir ses frais de justice ? », Leetchi répond oui.

Et de développer : « On comprend toutes les réactions. On rejette toute forme de discrimination mais on n’a pas le choix. On ne peut pas prendre parti et décider en fonction de notre opinion de supprimer ou non une cagnotte car on considère qu’elle n’est pas correcte. Nous pouvons le faire seulement à partir du moment où la condamnation est actée. »

En 2019, Leetchi n’avait cependant pas attendu la décision de la justice pour suspendre, après deux jours de polémique, la cagnotte de Christophe Dettinger, accusé d’avoir frappé plusieurs gendarmes lors d’une journée de mobilisation des gilets jaunes. Quelque 145.000 euros avaient été recueillis. Deux ans plus tard, le tribunal avait confirmé l’annulation de la cagnotte et la restitution des fonds aux contributeurs, au motif que la collecte était contraire à l’ordre public. Entretemps, Christophe Dettinger avait été condamné à trente mois de prison, dont 18 avec sursis.