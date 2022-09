On comprend maintenant mieux pourquoi Instagram tente, avec l’énergie du désespoir, d’imiter TikTok – même si la refonte estivale a été repoussée après le coup de gueule de Kylie Jenner. Selon un document interne obtenu par le Wall Street Journal, des signaux cruciaux sont au rouge pour l’appli de Meta : le temps passé par les utilisateurs devant les Reels et les créations de contenus originaux proposés par les utilisateurs stars.

En cumulé, les utilisateurs d’Instagram passent 17,6 millions d’heures par jour devant les Reels, ce format vidéo court créé pour concurrencer TikTok. Mais l’appli de ByteDance reste très loin devant, avec 197,8 millions d’heures, soit 11 fois plus. Les chiffres viennent d’une présentation « Creators x Reels State of the Union 2022 » partagée en interne en août.

Instagram toujours devant sur la pub

Pire, le fameux engagment, qui mesure les interactions avec un contenu (like, commentaires, partages ou sauvegarde) était en baisse de 13,6 % par rapport au mois précédent, et la majorité des Reels – créés par les utilisateurs lambda – ne générait que très peu d’activité, selon le document.

Interrogé par le quotidien économique, Instagram a assuré que l’engagment était à la hausse par rapport au mois précédent, sans donner de chiffre.

Fatalement, avec ses chiffres, Instagram a du mal à séduire les créateurs : sur 11 millions – certains payés – seulement un sur cinq (2,3 millions) propose des vidéos originales chaque mois. Instagram peut toutefois se consoler avec la pub, où il reste loin devant, avec 23 milliards de dollars générés en 2021, soit sept fois plus que TikTok. Qui, avec des utilisateurs plus jeunes – près de la moitié ont moins de 25 ans – a encore du mal à séduire les annonceurs. Pour l’instant.