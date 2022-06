NFT auction⏳The sale will take place tomorrow 6pm at the Capitainerie du Port Canto!

Discover the lots: https://t.co/PC5Vk2gda1

📷 Le Port Canto & The Underwater Ecomuseum@villecannes @ImmyNft @Cannes_France @Cannes_Lions @WAICANNES @NFTMAG_off pic.twitter.com/nwFA0UqJkk