Après une édition particulière en 2021, à peine sorti de certaines restrictions sanitaires, la Fête de la Musique revient cette année dans son format habituel. Pour l’occasion, la Côte d’Azur s’est mise sur son 31 (ou plutôt son 21) avec des concerts dans chaque coin de rue des villes et des événements originaux. 20 Minutes vous propose ainsi cinq façons de célébrer le 40e anniversaire de cette fête culturelle, de l’est à l’ouest des Alpes-Maritimes.

Une quinzaine d’événements à Nice dont le retour de la Dolly party

A Nice, une quinzaine d’événements ont été répertoriés par la ville pour célébrer ces 40 ans de Fête de la Musique, des collines niçoises, au centre historique en passant par le nord de la ville. Parmi les festivités à noter, le retour de la Dolly Party le 21 juin, organisée par le centre LGBTQIA + Côte d’Azur. De 18 heures à minuit, des DJ comme Nicolas Dermen, Ben Crafte ou encore Lucy Ward et Jisse, vont faire danser le public de la place du Pin. L’événement, ouvert à toutes et à tous dont l’entrée est libre, permet de récolter des fonds pour soutenir les actions du centre.

Skip The Use en concert gratuit à Monaco

En Principauté aussi, la Fête de la Musique est célébrée. Tout au long de la journée, différents groupes se produiront dans différents quartiers pour mettre dans l’ambiance les Monégasques (et autres) avant le concert au port de Monaco. Cette année, la mairie a fait venir le groupe de rock lillois Skip The Use sur le port de la ville avec, en première partie, le DJ Afroman Radio. L’entrée est gratuite, avec une ouverture des portes à 19h15 avec un début de concert à 20h30. Il est conseillé d’arriver en avance au quai Albert 1er pour être bien placé.

Et pourquoi pas chanter avec Elvis à Cannes ?

A Cannes, le Cineum propose une séance en avant-première pour découvrir la vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le film éponyme Elvis de Baz Luhrmann, avec notamment les acteurs Austin Butler et Tom Hanks. Le complexe cinéma promet un « showcase musical surprise » avant la projection du film qui se fera à 21 heures, dans la salle « Aurore » en version originale sous-titrée en français.

The Avener pour une expérience musicale à Biot

A Biot, au cœur de Sophia Antipolis, le DJ de la région d’électro house The Avener va lancer la saison du Mouratoglou Resort, un complexe sportif et hôtelier, et son festival, du nom du coach sportif Patrick Mouratoglou, ce mardi 21 juin à 19h30. Au choix, un « dîner-concert » ou le concert seul depuis différentes catégories, du rooftop à la terrasse ou au bord de la piscine, les pieds dans le sable ou sur la pelouse. Cette « expérience musicale » est réservée à « une clientèle d’exception » avec des places de 80 à 150 euros.

Plus de 200 musiciens à Mouans-Sartoux

A Mouans-Sartoux, entre Grasse et Cannes, 13 scènes, 34 groupes et 200 musiciens seront répartis dans toute la ville. Il y en aura pour tous les goûts avec du rock, de la variété, de la musette mais aussi de la musique africaine pour célébrer « ce moment de retrouvailles » dans un « esprit familial et joyeux » et ainsi fêter l’arrivée de l’été. En plus des festivités, la ville accueille l’association Pop et des stands d’achat de vinyles.