Comme chaque année, l’entreprise américaine Apptopia vient d’établir son classement des applications les plus téléchargées Android et iOS. Comme en 2020, c’est TikTok qui arrive en tête de ce top 10, avec 656 millions de téléchargements, soit presque 200 millions de moins qu’il y a un an.

Il y a quelques jours, le site américain Cloudfare, révélait que le réseau social chinois est devenu, en 2021, le site le plus visité au monde, devant Google. L’année dernière, TikTok n’arrivait pourtant qu’en septième position.

Telegram dans le top 5

Au classement des applications les plus téléchargées au monde, Instagram et Facebook complètent le podium avec respectivement 545 millions et 416 millions de téléchargements. Un podium uniquement composé de réseaux sociaux. Suivent WhatsApp (395 millions de téléchargements) et Telegram (329 millions de téléchargements). Cette dernière a notamment vu ses inscriptions boostées par la polémique sur le changement des conditions d’utilisation de WhatsApp ; elle n’était que huitième en 2020.

Snapchat se classe en sixième position avec 327 millions de téléchargements, juste devant Zoom (300 millions téléchargements). L’application de vidéoconférence, dont la popularité avait explosé avec le télétravail, fait moins bien que l’an dernier (477 millions de téléchargements) mais se maintient tout de même dans le top 10. Messenger (268 millions de téléchargements) a chuté de deux rangs par rapport à 2020 et arrive à la huitième place. L’application de montage vidéo CapCut (255 millions de téléchargements) et Spotify (203 millions de téléchargements) terminent ce classement.