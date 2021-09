Les géants de la tech ont su tirer leur épingle du jeu dans « la guerre » contre le terrorisme. Microsoft, Amazon, Google, Facebook et Twitter ont touché plus de 44 milliards de dollars grâce à des contrats passés avec le gouvernement américain dans le cadre de « la guerre » menée après les attentats du 11 septembre 2001, estime un rapport publié par un groupement d’associations militantes.

Le rapport, diffusé vendredi par trois mouvements d’activistes (Action Center on Race and the Economy, MPower Change et LittleSis), détaille comment plusieurs agences et ministères américains ont eu de plus en plus recours à ces mastodontes technologiques depuis plus de quinze ans. « Entre 2004 et aujourd’hui, les géants de la Big Tech ont vu la demande fédérale pour leurs services grimper, notamment de la part du Pentagone et du département de la Sécurité intérieure », affirment les auteurs.

Big tech companies like Amazon, Google, and Microsoft have made billions of dollars off of America's global war machine.



Read this important new report from @twittlesis, @ACREcampaigns, and @MPower_Change ⬇️⬇️https://t.co/bwRL3Mf3Cu — Rob Galbraith (@RobGalbraithLS) September 9, 2021

Amazon a multiplié par près de 5 et Microsoft par 8 le nombre de leurs contrats

« Amazon et Microsoft se sont démarqués ces dernières années, Amazon multipliant par près de 5 et Microsoft par 8 le nombre de leurs contrats (et contrats de sous-traitance) en 2019 par rapport à 2015 », poursuivent-ils. Les contrats militaires passés par Microsoft ont ainsi été multipliés par presque 6 entre 2016 et 2018, bénéficiant notamment de la bienveillance de l’administration Trump, précise le rapport.

Du côté d’Amazon, « 86 % des contrats (et contrats de sous-traitance) avec le gouvernement depuis 2004 ont été passés avec des agences ayant un rôle central dans la guerre mondiale contre le terrorisme », assurent les auteurs. Google et, dans une moindre mesure, Twitter, sont aussi cités pour leurs liens avec la Défense.

Des chiffres sous-estimés

Depuis 2004, le Pentagone a dépensé 43,8 milliards de dollars pour s’octroyer les services des géants américains de la tech, suivi par le département de la Sécurité intérieure (348 millions), le département d’Etat (258 millions), l’administration des services généraux (244 millions) et le département de la Justice (138 millions), détaille le rapport.

Les principales données ont été collectées grâce à Tech Inquiry, un site répertoriant les contrats passés par le gouvernement américain sur la base de données en libre accès. Les auteurs du rapport estiment toutefois que les chiffres sont inférieurs au montant total, de nombreux contrats n’étant pas rendus publics.