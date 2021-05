Bill et Melinda Gates en 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Sale temps pour les power couples technos. Après Jeff et MacKenzie Bezos, ce sont Bill et Melinda Gates qui ont annoncé leur divorce lundi après 27 ans de mariage. « Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », a tweeté dans un communiqué commun le couple, qui réside dans l’Etat de Washington.

Le cofondateur de Microsoft avait épousé en 1994 celle qui occupait à l’époque un poste de manager marketing au sein du groupe – Bill Gates avait alors 38 ans et Melinda French 29. Les Gates, qui ont trois enfants, ont annoncé qu’ils continueraient à « travailler ensemble au sein de leur fondation », la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu’ils ne pensaient « plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple ». Le couple a beaucoup œuvré pour éradiquer la malaria et promouvoir la vaccination contre le Covid-19.

Quatrième personne la plus riche du monde

Bill Gates, 65 ans, et sa femme, 56 ans, ont prié le public de donner à leur famille « l’espace et l’intimité » nécessaires pour pouvoir « commencer à nous adapter à cette nouvelle vie ». Ils n’ont rien dit des raisons qui les poussaient à se séparer.

Bill Gates est, selon le dernier classement de Forbes, le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars. Elle le place derrière deux autres Américains, Jeff Bezos et Elon Musk et le Français Bernard Arnault, et devant le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

S’il a fait fortune grâce à Microsoft, il a démissionné du poste de président en 2014 et se consacre aujourd’hui essentiellement à la philanthropie. La fondation qu’il a créée avec sa femme est considérée comme la plus grande fondation privée au monde. Elle a dépensé quelque 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie près de 1.600 personnes, selon son site officiel.