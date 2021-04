SANTE Alors que la vaccination des enfants n’est pas encore à l’ordre du jour, un débat passionné s’est engagé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, sur fond de complotisme et d’offensive antivax

Un soignant prépare une dose de vaccin contre le Covid à Marseille. — Daniel Cole/AP/SIPA

« Maltraitance sanitaire », « folie covidiste », « mesure totalitaire »… Alors que la vaccination des enfantscontre le Covid-19 n’est pas encore à l’ordre du jour, un débat passionné s’est engagé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, sur fond de complotisme et d’offensive antivax [anti-vaccin]. Sous le hashtag #TouchePasAMesEnfants et #TouchePasAMesGosses, de nombreux internautes ont exprimé depuis mercredi, à coups de tweets, leur opposition à la vaccination infantile.

C’est un article du Canard enchaîné datant du mercredi 21 avril, partagé sur Twitter, qui a mis le feu aux poudres. « Le gouvernement réfléchit […] à la possibilité de vacciner les enfants de plus de 10 ans d’ici à la fin de l’été » en vue d’atteindre « l’immunité collective », peut-on y lire. Pour le moment, « les autorités françaises et européennes veulent vérifier que les vaccins chez les jeunes sont sûrs et efficaces », ajoute l’hebdomadaire.

Mobilisation des anti-vaccins

Alors qu’à aucun moment, il n’a été mentionné le fait que la vaccination des enfants serait obligatoire, certains se empressés de propager cette fausse information. Dans un tweet posté ce mercredi, Fabrice Di Vizio, l’avocat de Didier Raoult et ancien chroniqueur de TPMP, a assuré que « la vaccination des enfants est dans les tuyaux comme la vaccination obligatoire ! », appelant dans la foulée à une « mobilisation générale » et à préparer « des actions ».

Une idée reprise et soutenue par des dizaines de milliers de Twittos sous les hashtags #TouchePasAMesEnfant et #TouchePasAMesGosses, qui ce samedi encore, étaient classés dans le top 5 des trending topics sur Twitter, c’est-à-dire des sujets les plus commentés sur le réseau social.

Si certains se sont dits opposés à « tout projet d’utiliser les enfants comme des cobayes d’une expérimentation génique pour une maladie qui ne les concerne pas ! », la plupart ont clairement fait savoir qu’ils étaient des antivax, comme le montre le hashtag #JeNeMeVaccineraiPas à la fin de leur tweet. Beaucoup d’entre eux ont également avancé des thèses complotistes, comme cet internaute pour qui « la future installation d’un vaccinodrome à Disneyland » est le « symbole » d’une stratégie déjà à l’œuvre.

Certaines personnalités politiques de droite sont également venues alimenter ce débat sur les réseaux sociaux. « Ce monde devient fou (…) Pannier-Runacher avait vendu la mèche : ce sera à l’automne pour les 12-17 ans. Bénéfice = inexistant. Risque = inconnu », a tweeté Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, et candidat à la présidentielle 2022. « Face à la folie covidiste : #TouchePasAMesenfants ! Ni à nos libertés, notre dignité, ni à notre pays ! », a pour sa part écrit l’ancien vice-président du Front national, Florian Philippot.