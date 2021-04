Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste» sur C8 — C8/Mat Ninat

Un échange houleux ! Lors d’un débat musclé sur les restaurants clandestins avec Benjamin Castaldi, le chroniqueur Fabrice Di Vizio, a quitté le plateau de l’émission Touche pas à mon poste en plein direct ce mardi sur C8.

« La question n’est pas de savoir si on est heureux de ce qu’on vit, parce que tout le monde est malheureux. La question est de savoir : comment on fait pour que les choses changent ? Et si chacun fait sa petite soirée, son petit machin… », a commencé Benjamin Castaldi, racontant que « ses enfants qui lui cassent la tête pour sortir ». « Avec lui qui dit : “C’est pas grave, rien n’est grave” », a-t-il lancé à l’adresse de Fabrice Di Vizio.

« La bande de chimpanzés, c’est bon »

Une réflexion qui a fait démarrer son interlocuteur au quart de tour. « Laisse-moi finir », s’est impatienté Benjamin Castaldi, énervé, donnant un violent coup sur la vitre en plexiglas qui les sépare sur le plateau en raison de la pandémie.

Un geste déplacé qui a provoqué le départ de l’avocat du plateau : « Cette fois, je ne reviens pas. La bande de chimpanzés, c’est bon », a enchaîné, furax, Fabrice Di Vizio.

« Terminé ! J’ai essayé. Vraiment et jusqu’au bout même ! Mais là fini ! Au-dessus de mes forces », a déploré mardi soir Fabrice Di Vizio sur Twitter, annonçant son départ du talk-show de Cyrille Hanouna.

« Ce soir TPMP voudrait que j’aille en plateau pour recevoir les excuses de Castaldi et expliquer les raisons pour lesquelles selon moi aucun débat n’est possible puisque concrètement personne ne veut entendre ce que j’ai à dire malgré mes sources. J’y vais ou pas ? », a écrit ce mercredi sur Twitter Fabrice Di Vizio. Ce n’est pas la première fois que le chroniqueur menace de quitter l’émission, le fera-t-il pour de bon ? Réponse ce mercredi dans Touche pas à mon poste.