Coronavirus : Brigitte Macron sans masque au chevet d’une enfant malade alors que l’épidémie sévit ? Faux

FAKE OFF Une capture d’écran – authentique – du « 20 Heures » de TF1 de dimanche circule sur Internet. La photo en arrière-plan, montrant Brigitte Macron, a elle été prise il y a un peu plus d’un an