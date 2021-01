Brigitte Macron lors du lancement des Pièces Jaunes en janvier 2020 — DOMINIQUE JACOVIDES-POOL/SIPA

Brigitte Macron était l’invitée du 20 Heures de TF1 dimanche soir pour le lancement de l’opération Pièces Jaunes, mais il se pourrait que ce ne soit pas sa seule intervention télévisée. En effet, la Première dame participera vendredi au Grand Concours des Animateurs avec Didier Deschamps, parrain de cette édition 2021. Et ce n’est peut-être pas tout. Du moins, le temps d’un clip promotionnel et parodique.

Trop content d’avoir participé à ce brainstorm... 😉

La fondation Pièces Jaunes et tous ses membres viennent en aide aux enfants hospitalisés!

Si vous le pouvez pour les soutenir envoyez DON92111 🙌🏼#JeSeraiPasToutDeSuiteEmbauchéALÉlysee#EncoreMoinsSélectionné ⚽️ pic.twitter.com/a6IxMjZBNY — Camille Combal (@CamilleCombal) January 16, 2021

Pour soutenir l’opération Pièces jaunes, Camille Combal a plusieurs idées à proposer à Brigitte Macron, comme sa participation à Mask Singer déguisé en tirelire ou à Danse avec les stars pour un cha-cha avec le sélectionneur de l’équipe de France de football, alias le « roi de la bamboche ». Bizarrement, Brigitte Macron et Didier Deschamps ne sont pas emballés plus que ça, et rappellent que les dons pour aider les enfants et adolescents malades se font cette année sur le site piecesjaunes.fr et par SMS en envoyant DON au 92 111. Ou alors… Camille Combal a une dernière proposition : un petit Koh-Lanta avec non pas l’équipe jaune mais l’épique… Pièces jaunes. Non ?