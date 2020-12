Un combat titanesque s’annonce. La Commission de la concurrence américaine (FTC) ainsi que les procureurs représentant 48 Etats et territoires du pays ont annoncé mercredi avoir porté plainte contre Facebook, qu’ils accusent d’abuser de sa position dominante et de ses coffres bien remplis pour évincer la concurrence.

La FTC, qui avait déjà imposé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook en 2019, réclame notamment le démantèlement du groupe, avec une scission d’Instagram et WhatsApp, racheté en 2012 et en 2014 par Facebook. L’entreprise a promis de répondre en détails aux accusations, mais rappelle que la FTC avait validé ces rachats.

