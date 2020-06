Le logo L'Oréal (Photo d'illustration). — JOHN MACDOUGALL / AFP

Fini les termes « blanc », « blanchissant », « clair »… L’Oréal a décidé de retirer certains mots de ses emballages de produits cosmétiques à la suite des manifestations antiracistes qui se sont déroulées aux quatre coins du monde ces dernières semaines. Une décision officiellement annoncée ce samedi dans un communiqué publié en anglais, mais qui n’est pas au goût de tout le monde.

Très rapidement après cette annonce, une campagne de boycott via le hashtag#BoycottLoreal a été lancée sur les réseaux sociaux. Ce dimanche matin, le hashtag #JarreteLoreal s’est même classé en tête des trending topics, c’est à dire des sujets les plus commentés sur Twitter. De nombreux internautes ont ainsi exprimé leur incompréhension et surtout leur mécontentement après la décision prise par le groupe de cosmétiques, expliquant qu’ils n’achèteraient désormais plus aucun produit de la marque.

Parce que ça ne le vaut plus !!!🙄🙄🙄#JarreteLoreal pic.twitter.com/XEpX2FSEnc — Aurelvanlife (@AurelDaubercies) June 27, 2020

« Si L’Oréal ne veut plus de blancs… Moi je ne veux plus qu’ils me fassent bronzer ! »

Plusieurs internautes ont ainsi relayé des vidéos dans lesquelles on les voit jeter des produits L’Oréal à la poubelle. Une vidéo, likée plus d’un millier de fois, montre un produit bronzant qui finit à la corbeille. « Si L’Oréal ne veut plus de blancs… Moi je ne veux plus qu’ils me fassent bronzer ! », écrit l’internaute. Dans une autre, c’est un shampoing qui finit au fond de la poubelle…

Si L'Oréal ne veut plus de blancs... Moi je ne veux plus qu'ils me fassent bronzer ! #JarreteLoreal#BoycottLoreal pic.twitter.com/Ol3FhN0Hcm — Snocxuatrom (@lavilledusud) June 27, 2020

L'Oréal supprime les mots "blanc" et "blanchissant" de ses produits ? #jarreteLoreal pic.twitter.com/FGXvss6xSU — Michel Campillo (@CampilloMichel) June 27, 2020

« Boycottez de l’Oréal pour de vraies raisons, les tests sur les animaux, ses investissements considérablement en Israël, État qui pratique apartheid et colonialisme… Et non c’est pour des mots retirés de ses produits… Vous êtes aussi répugnant que cette firme #JarreteLoreal », a également tweeté un internaute.

Boycottez de l'oreal pour de vrai raison, les tests sur les animaux, ses investissements considérablement en israël, État qui pratique apartheid et colonialisme...

Et non c'est pour des mots retirés de ses produits...

Vous êtes aussi répugnant que cette firme. #JarreteLoreal — Manu 🌍 (@__nuMa) June 28, 2020

De nombreuses personnalités se sont également emparées de ce sujet, la plupart sur le ton de l’humour en dénonçant l’absurdité de cette décision.

Heu, à la vitesse où vont les choses, j’ai une petite question : est-ce que j’ai encore le droit d’avoir des cheveux blancs ? ..... 🤐😧 #Loreal https://t.co/z1g1YXqNLg — Isabelle Morini-Bosc (@IsaMoriniBosc) June 27, 2020

Cher Docteur Twitter,

Ce matin après avoir bu mon petit noir, j’ai voté blanc au lycée Colbert de mon quartier.

Est ce que je suis un raciste systémique ou un citoyen désabusé non comptabilisé? #Municipales2020 #loreal #mieuxvautenrire — regis mailhot (@regismailhot) June 28, 2020

En pleurer ou en rire? #LOréal décide de supprimer les mots #blanchissant et #clair de la description de ses produits cosmétiques! Pourquoi ne pas supprimer carrément #blanc et #blancheur du vocabulaire? Ce monde par #démagogie et #lâcheté devient fou! @BFMTV — Philippe Bilger (@BilgerPhilippe) June 27, 2020

L’affaire a également été récupérée par certains politiques, à l’image de Philippe de Villiers, le fondateur du Puy-du-Fou connu. « Si ce fleuron français fait peser sur ses clients la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les Gaulois réfractaires d’arrêter L’Oréal », a-t-il tweeté.

« Le groupe L’Oréal a décidé de retirer les mots blanc/blanchissant/clair, de tous ses produits destinés à uniformiser la peau », a indiqué le géant français dans un communiqué marketing racialiste aujourd'hui. — Philippe de Villiers (@PhdeVilliers) June 27, 2020

Les marques sous pression

Aux Etats-Unis surtout, mais aussi en France, en Inde ou en Australie, les marques sont sous pression devant la colère exprimée depuis la mort fin mai de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc à Minneapolis.

Le groupe L’Oréal a décidé samedi de retirer « les mots blanc/blanchissant (white/whitening), clair (fair/fairness, light/lightening) de tous ses produits destinés à uniformiser la peau ». La décision du groupe français intervient après celle de la filiale indienne d’Unilever, qui a choisi de rebaptiser sa crème éclaircissante « Fair & Lovely ». Le géant américain, Johnson and Johnson a pour sa part décidé d’aller plus loin, en interdisant cette semaine la vente de substances éclaircissantes conçues pour l’Asie et le Moyen-Orient.