Lorsqu'il allume son téléphone à son réveil, Jean-Henri se demande pourquoi Marie-Christine n'a toujours pas répondu à son dernier GIF (photo d'illustration) — Manan VATSYAYANA / AFP

Ne pas recevoir de réponse à son message, c’est grave ? Deux personnes sur trois affirment en tout cas souffrir de ne pas obtenir de réponse lorsqu’elles envoient un message. Dans « Je te réponds… moi non plus », Malene Rydahl, autrice et conférencière, explore la façon dont nous gérons et interprétons nos messages.

Les messages restés sans réponse réveillent « toutes nos insécurités », souligne la spécialiste, qui donne des conseils pour mieux aborder la communication à l’heure de la « surveillance digitale mutuelle » sur Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram ou encore TikTok. « Quelle est la relation ? Est-ce qu’on connaît le "système de réponse" de cette personne ? Est-ce que cette personne répond rapidement en règle générale ? », pointe notamment Malene Rydahl.