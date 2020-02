Le mannequin Emily Ratajkowski avait annoncé en janvier soutenir Bernie Sanders. — Capture d'écran Instagram

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Bernie Sanders peut désormais compter sur un soutien de poids pour sa campagne. À grand renfort de selfies, de nombreuses « jolies filles » qui se revendiquent ainsi, ont expliqué pourquoi elles soutenaient le sénateur socialiste.

Le hashtag #HotGirlsForBernie (LesFillesSexyPourBernie) est même devenu viral ce vendredi sur Twitter, se classant en tête des trending topics aux Etats-Unis.

« Prendre l’argent des riches, c’est si sexy »

« Les filles sexy ont besoin d’assurance maladie », a notamment expliqué une internaute. « Prendre l’argent des riches, c’est si sexy », a ajouté une autre jeune fille.

#hotgirlsforbernie we love universal healthcare, racial and financial equality and justice for all pic.twitter.com/UhZwCOJTgz — brownsuga (@anijahrayne_) January 25, 2020

#hotgirlsforbernie i love him and i didn’t realize this was a hashtag 🥺 pic.twitter.com/LDzXA8Bo0e — earl grey tea fan (@vyvanseshawty) January 25, 2020

Ce soudain engouement pour le candidat démocrate Bernie Sanders est parti d’un tweet publié le 23 janvier par le compte « Hot Girls For Bernie ». « "Hot girl" est un terme générique inclusif ouvert à tous ceux qui le souhaitent (...) L’idée était de montrer que n’importe quelle fille sexy pouvait s’engager», ont expliqué sur Twitter les étudiantes à l’origine de cette campagne.