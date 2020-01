L’affrontement entre Bernie Sanders et Hillary Clinton a laissé des traces. Dans un documentaire qui sera diffusé en mars, l’ancienne candidate critique celui qu’elle avait battu en 2016 dans la primaire démocrate, estimant qu’il n’avait « rien fait au Congrès » et que « personne ne l’aime ». Dans une interview donnée au magazine The Hollywood Reporter ce mardi, Clinton persiste et signe, refusant de s’engager à soutenir Bernie Sanders s’il remporte la primaire démocrate.

« Il a été au Congrès pendant des années, il n’avait qu’un seul sénateur pour le soutenir. Personne ne l’aime, personne ne veut travailler avec lui, il n’a rien fait », déclare l’ex-secrétaire d’Etat américaine dans le documentaire Hillary, qui sera diffusé sur la plateforme de streaming Hulu en mars. Clinton insiste, estimant que la « révolution » promise par celui qui se décrit comme un « démocrate socialiste » est « du vent ». « Ce n’est qu’un politicien. J’ai vraiment de la peine pour les gens qui s’y laissent prendre ».

Bernie Sanders a brièvement répondu : « La secrétaire Clinton a le droit d’avoir son opinion. Mon travail aujourd’hui est de me concentrer sur le procès » de Donald Trump, auquel le sénateur du Vermont doit assister au cours des prochains jours.

.@BernieSanders on @HillaryClinton: “Secretary Clinton is entitled to her point of view. My job today is to focus on the impeachment trial.” pic.twitter.com/aHHGuLnfpL