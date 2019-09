Keynote Apple EN DIRECT : La présentation de l'iPhone 11 à suivre à partir de 19h

Les vendanges ont démarré en Bourgogne, et on nous promet une année superbe. Mais ce mardi matin, on s’intéresse au cru 2019 des iPhone. Il n’y a pas vraiment de suspense, Tim Cook devrait dégainer une grande famille d’iPhone 11. Et l’événement est à vivre en live comme à Cupertino sur 20 Minutes.

Selon les dernières fuites publiées par SlashLeaks, Apple va changer sa nomenclature cette année : les modèles premium devraient s’appeler iPhone 11 Pro et Pro Max (écran Oled et triple capteur photo avec l’ajout d’un grand-angle), tandis que l’iPhone 11 (écran LCD et double capteur photo) succédera à l’iPhone Xr. Selon toute vraisemblance, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne devrait pas, pour l’instant, avoir d’impact sur les prix (à partir de 749 dollars pour l’iPhone 11, 999 dollars pour le 11 Pro et 1.099 dollars pour le Max).

Aura-t-on le droit à une nouvelle Apple Watch ? A un MacBook Pro 16 pouces ? Connaîtra-t-on le prix et la date du service de streaming Apple TV + ? Rendez-vous à 19h pour suivre la grande kermesse.