Dix nouveautés d'Android 10

Android 10 propose un «dark mode». — GOOGLE

Fini les noms de dessert alphabétiques. Arrivé à la lettre Q, Google a décidé d’arrêter de se torturer et a baptisé la nouvelle version de son OS mobile Android 10. Disponible depuis mardi sur tous les smartphones Pixel, elle sera étendue aux partenaires de Google d’ici la fin de l’année. Une évolution en douceur qui offre davantage de contrôle à l’utilisateur sans trop le dépayser.

1. Une nouvelle interface gestuelle qui ne fera pas l’unanimité

Pour profiter d’une surface d’écran maximale, Android 10 arrive avec une série de nouveaux contrôles gestuels. La barre du bas avec les droits boutons (home, retour, multitasking) disparaît, et elle est remplacée par une série de gestes qui s’effectuent sur les bords de l’écran. Avec un peu d’habitude, on s’y fait mais ils interfèrent parfois avec la navigation de certaines apps (le swipe horizontal ou vertical dans Instagram et Snapchat, notamment). Heureusement, on a le choix entre le nouveau système, l’ancien à trois boutons ou une version hybride à un bouton.

2. Des « réponses intelligentes » plus utiles

Les « smart replies » faisaient déjà gagner pas mal de temps avec des suggestions basiques ou des SMS et des textos. Elles sont désormais ouvertes aux autres messageries, et les liens (YouTube, Maps etc) s’ouvrent directement sans devoir passer par un copier-coller.

3. Plus de réglages sur la vie privée

Préparez-vous à voir un paquet de notifications « cette appli [déjà installée sur une ancienne version] peut accéder à votre géolocalisation à tout moment. » On peut choisir entre continuer, arrêter totalement, ou – et c’est le réglage le plus utile – partager la géolocalisation uniquement quand on utilise un service qui en a besoin, comme Uber. Le nouveau centre « vie privée » permet également de voir quelles applications ont accès à différentes fonctions sensibles (micro, appareil photo, liste de contacts etc).

4. Des notifications améliorées

On peut choisir au cas par cas d’utiliser des notifications silencieuses, pour éviter d’être réveillé en pleine nuit par une alerte.

5. Un « dark mode » plutôt réussi

C’est la mode, Android 10 dispose d’un « dark mode », qui offre un habillage sombre plus reposant pour l’oeil. Et plus économe pour la batterie.

6. Contrôles parentaux renforcés

L’outil de bien-être qui permet de mesurer le temps passé dans chaque appli (et de le limiter) s’étend à la famille. Allez hop, TikTok limité à 30 minutes par jour et interdit après 20h.

7. Le « focus mode » pour mieux se concentrer

Il y avait déjà plusieurs outils pour éviter d’être interrompu toutes les 30 secondes. Le « Focus mode » offre un contrôle granulaire au cas par cas (par exemple pour ne laisser que les SMS et les appels).

8. Une fournée de nouveaux emojis

Au programme, des couples plus variés («gender-inclusive ») et des animaux craquants (paresseux et loutre, notamment).

9. Ecrans pliables et 5G supportés

Même si Samsung a connu des difficultés avec son Galaxy Fold, l’industrie continue sa marche forcée vers les écrans Oled pliables. Android 10 les supporte donc, tout comme la 5G.

10. Des sous-titres pour n’importe quelle vidéo

La fonction « live caption » sera lancée à l’automne. Elle offrira des sous-titres à n’importe quelle vidéo, même en direct, grâce aux progrès de l’intelligence artificielle pour retranscrire le langage. Une véritable avancée pour l’accessibilité.