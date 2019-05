Google I/O EN DIRECT: Pixel 3a, Android Q, Assistant... Les nouveautés à découvrir à 19h00

Android et l’IA partout, tout le temps. Après Facebook et Microsoft, c’est au tour de Google de tenir sa grande conférence annuelle pour développeurs pour trois jours à partir de mardi. Les festivités commencent par la traditionnelle keynote au Shoreline Amphitheatre de Mountain View à 10h00 (19h00 heure de Paris), et 20 Minutes sera sur place pour vous faire vivre l’événement.

Sur scène, le patron de Google, Sundar Pichai, devrait notamment dévoiler deux variantes plus abordables du Pixel 3 et une version grand écran du Home Hub pour mieux contrôler la maison connectée. On découvrira également de nouvelles fonctions d’Android Q et d’Android Auto, et, peut-être, davantage de détails sur le service de jeu vidéo Stadia. Surtout, face aux polémiques sur la gestion des données personnelles, la modération des vidéos violentes et les dérives potentielles de l’intelligence artificielle, on espère que Google prouvera que son ex-slogan « Don’t be evil » («Ne fais pas de mal ») n’appartient pas complètement au passé.