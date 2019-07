« Racisme ordinaire », « violence gratuite », « dérapage »… Plusieurs ministres et de nombreux députés LREM se sont indignés vendredi d’un message jugé « raciste » publié par Nadine Morano sur Twitter, dans lequel l’eurodéputée LR s’en prend à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Nadine Morano a commenté ce vendredi la sortie de Sibeth Ndiaye sur la démission de François de Rugy. Maladroitement, la porte-parole du gouvernement avait évoqué les Français qui mangent plus de kebabs que de homards, se faisant largement railler sur les réseaux sociaux.

« Outrée mais habituée à entendre ses inepties débitées souvent en tenue de cirque… Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a trois ans… visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. Indigne de cette fonction gouvernementale en France », a tweeté vendredi matin l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, réélue eurodéputée LR en mai dernier

« Les propos ouvertement racistes de Nadine Morano sont indignes d’une responsable politique. Vous devez les retirer et présenter vos excuses, sous peine de poursuites. Soutien politique et amical à Sibeth Ndiaye, au nom des députés de La République en marche », s’est insurgé le patron des députés de La République en marche, Gilles Le Gendre.

A la suite de cette mise en garde, Nadine Morano s’est interrogée dans un nouveau tweet : « Il ne faut rien dire parce qu’elle est noire, c’est ça ? », en demandant pour sa part à Sibeth Ndiaye des excuses « à présenter aux Français ».

C’est le seul argument que vous avez à la bouche racisme comme toujours ! Chut... Il ne faut rien dire parce qu’elle noire, c’est ça ? Et supporter ses inepties répétées ! Elle représente la France et pas sa seule petite personne ! Alors un peu de décence et de sérieux merci ! https://t.co/0wxXEKrmYU