Francois de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Sibeth NDiaye, porte-parole du gouvernement, lors du 14-Juillet. — Lemouton-POOL/SIPA

On ne l’avait pas vu venir. La défense de François de Rugy, le désormais ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, oblige parfois les ténors de la majorité à certaines circonvolutions langagières pour le moins surprenantes. C’était le cas pour Sibeth Ndiaye, juste après l’annonce de la démission du ministre, sur CNews. La porte-parole du gouvernement a tenté un parallèle entre les mets : « Nous sommes tous conscients que tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent on mange plutôt des kebabs. »

« Nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas du homard tous les jours, bien souvent c’est plutôt des kebabs », Sibeth Ndiaye, après la démission de François de Rugy pic.twitter.com/PoAW5KOCLM — CNEWS (@CNEWS) July 16, 2019

Cette sortie n’est pas passée inaperçue pour beaucoup d’internautes, Le Huffington post en a repéré quelques-uns. Rassemblons-les en famille : d’abord les premiers degrés.

Pour réconcilier la France du homard et celle du kebab, sachez qu'un restaurant du Cap, en Afrique du Sud, a mis le kebab au homard à son menu. Si, si. pic.twitter.com/SKnoXLlOoI — Ghislain de Violet (@gdeviolet) July 16, 2019

Les gens qui défendent une troisième voix.

Les puristes (ou Parisiens).

Qd je vois le #kebab sur Twitter 😤 ON DIT GREC, UN GREC pic.twitter.com/3rSRXBfmyp — Salomé (@sachabah) July 16, 2019

Et puis, bien sûr, les fayots.