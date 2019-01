Apple avait prévenu les investisseurs, et c’est désormais officiel : les ventes d’iPhone ont calé sur le trimestre de Noël. Mais après son avertissement lancé début janvier, l’entreprise a rassuré le marché avec une belle croissance de sa division services, et le titre Apple progressait de 6 % après Bourse, mardi soir.

Le chiffre d’affaires des trois derniers mois de 2018 a baissé de 5 %, à 84,3 milliards de dollars. Ce chiffre a été plombé par un repli de 15 % (à 52 milliards de dollars) du chiffre d’affaires tiré des iPhone, une baisse imputable notamment à la baisse du marché chinois, où le groupe a vu son chiffre d’affaires (tous produits confondus) dégringoler de 27 % à 13,16 milliards de dollars. En revanche, le Mac, l’iPad et les accessoires (écouteurs, montres) ont tous vu leurs ventes augmenter.

Les services en hausse de 19 %

Surtout, les services ont vu leur chiffre d’affaires grimper de 19 % à 10,9 milliards, un peu au-dessus des attentes des analystes. Les services (ventes iTunes, apps, Apple Music) représentent désormais 13 % du chiffre d’affaires d’Apple, un point sur lequel Tim Cook a insisté en présentant les résultats.

Le CA d'Apple par catégories au dernier trimestre: l'iPhone-dépendance est toujours là mais à 62%, c'est moins qu'en 2015 (69%). La division services (13%) est désormais en 2e position. Avec 1.4 milliards d'appareils actifs (900 millions d'iPhone), Apple mise sur son écosystème. pic.twitter.com/qLy5rLDzJ9 — Philippe Berry (@ptiberry) January 30, 2019

Il y a désormais 1,4 milliard d’appareils Apple actifs sur le marché, dont 900 millions d’iPhone. L’entreprise cherche donc à exploiter cet écosystème et prépare notamment un service de streaming qui devrait venir concurrencer Netflix et Amazon cette année. Selon Variety, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour développer des programmes originaux et s’offrir Stephen Spielberg, Oprah et Jennifer Aniston, notamment. Avec 245 milliards de dollars dans ses coffres, Apple a de quoi voir venir.

P.B. avec AFP