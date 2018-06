Perles masculines, le compte Instagram qui affiche les hommes sexistes de Tinder

SEXISME Le compte entend dénoncer les comportements sexistes de certains hommes sur l’application de rencontres en publiant leurs messages et leurs descriptions déplacés…

« Tant pis, le site est plein de petites p*tes comme toi qui n’attendent que de se faire casser le c*l. » Voici le genre de message qu’il est possible de recevoir de la part d’un homme éconduit sur Tinder. C’est également ce type de message qui a poussé Chloé et Claire à ouvrir le compte Instagram « Perles masculines », afin d’y dénoncer ces comportements sexistes.

« Les phénomènes qui se permettent d’être aussi violents et faibles d’esprit sont partout et il faut s’en rendre compte. Personne ne mérite un tel comportement. Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls et surtout que ce n’est pas de votre faute ! », écrivent-elles.

Ouvert fin mai, le compte possède déjà certaines perles en matière de sexisme ou de propos déplacés. « On s’est dit que ces hommes ne se rendaient pas compte de leurs descriptions, de leur comportement sexiste ou machiste », rapporte Claire à RTL Girls, en précisant que l’objectif est de « montrer aux garçons qu’il y a des choses qu’ils ne peuvent pas dire ».

Pour l’instant, « Perles masculines » possède principalement des captures d’écran Tinder des deux créatrices du compte. Ces dernières appellent donc les femmes partout en France et de toutes les applis de rencontres, à elles aussi screenshoter des comportements choquants et à leur envoyer.

