Enfants migrants: Ivanka Trump provoque une polémique avec une photo de son fils

L'image a été postée sur Twitter. — Twitter / @IvankaTrump

Pour décrire la situation, c’est l’expression « tone deaf » (insensible, de mauvais goût) qui revient sous les claviers de nombreux internautes. Ivanka Trump a été prise dans une controverse sur la politique de « tolérance zéro » pour l’immigration clandestine affichée par son père, qui implique notamment de séparer les enfants de leurs proches lorsque des familles entrent illégalement aux Etats-Unis, en tweetant une photo d’elle serrant son petit garçon dans les bras.

« Mon [émoji cœur] ! #DimancheMatin », a écrit en légende la fille et conseillère du président américain. Une image insouciante, qui a conduit des internautes à établir un parallèle avec le sort d’enfants migrants séparés de leurs parents, avec le mot-dièse #WhereAreTheChildren.

On the day when the whole country is talking about 1500 migrant children torn from their parents arms only to go missing, Ivanka Trump tweets this 👇🏽



How tasteless and tone-deaf can you get? The epitome of white privilege. https://t.co/EWaSuQFy5P — Nicholas Ponticello (@NickPonticello) May 28, 2018

Ivanks, your dad took 1,500 children away from their parents... then lost them. 100 of the children were under the age of 4. #ToneDeaf #WhereAreTheChildren — Behave (@BeHave53159913) May 28, 2018

Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, avait réaffirmé au début du mois la politique de « tolérance zéro » pour l’immigration clandestine affichée par l’administration de Donald Trump. « Si vous faites passer un enfant, nous vous poursuivrons. Et cet enfant sera séparé de vous, comme requis par la loi », avait notamment déclaré le ministre.

Les enfants ainsi séparés peuvent être placés dans des familles d’accueil. Un haut responsable du ministère de la Santé et des Services sociaux, Steven Wagner, a déclaré à ce sujet à une commission du Congrès le mois dernier que le gouvernement avait été « incapable de déterminer avec certitude où se trouvaient 1.475 » mineurs après avoir tenté de contacter les personnes chargées de les accueillir au cours des trois derniers mois de 2017.

Isn't it the just the best to snuggle your little one -- knowing exactly where they are, safe in your arms? It's the best. The BEST. Right, Ivanka? Right? https://t.co/X79r8aWInc — Patton Oswalt (@pattonoswalt) May 27, 2018

« N’est-ce pas la meilleure chose que de câliner son petit - en sachant exactement où il est, en sécurité dans vos bras ? […] N’est-ce pas, Ivanka ? », s’est insurgé sur Twitter l’humoriste Patton Oswalt.

This is so unbelievably tone deaf, given that public outrage is growing over young kids being forcibly ripped from the arms of their parents at the border — a barbaric policy that Ivanka Trump is complicit in supporting. https://t.co/Hy1FVjLoZV — Brian Klaas (@brianklaas) May 27, 2018

L’analyste Brian Klaas, de la London School of Economics jugeait lui la photo déplacée au regard de « la politique [migratoire] barbare dont Ivanka Trump est complice ».

For those asking #WhereAreTheChildren.



Children are being taken away from their mothers & fathers. Held in jails in inhumane conditions.



Let’s be clear. Our communities are NOT asking for this govt to track children. We CANNOT trust Trump w/ our children & families. — Cristina Jimenez (@CrisAlexJimenez) May 29, 2018

C’est la deuxième fois ce mois-ci que l’expression « tone deaf » était accolée au nom d’Ivanka Trump. Le 14 mai, la fille du président avait été critiquée alors qu’elle et son mari Jared Kushner inauguraient en grande pompe à Jérusalem l’ambassade américaine en Israël, pendant que plus de 60 Palestiniens étaient tués par les balles israéliennes à quelques dizaines de kilomètres de là.