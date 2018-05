«Koh-Lanta» annulé: Un membre de jeuxvideo.com lance une fake news (et se plante)

Le premier tweet de «Nikola Koh-Lanta» — Capture Twitter

Le nooby de la «fake news». Dans la nuit de jeudi à vendredi, TF1 et la société ALP qui produit Koh-Lanta ont annoncé l’arrêt du tournage de l’émission en raison d’un « événement extérieur au jeu, survenu entre deux concurrents au cours de la nuit ». Si l’on sait depuis vendredi après-midi qu’il s’agit d’une accusation d’agression sexuelle, de nombreuses hypothèses ont d'abord fusé sur les réseaux sociaux.

Et cette multiplication des pistes en tout genre a donné des idées à certains. Peu après l’annonce d’ALP, un certain « Nikola Koh-Lanta» a assuré sur Twitter être un aventurier de l’émission et avoir assisté à la scène. « J’étais un participant de la 19e saison. Ok vient tout juste de rentrer en France. Les histoires de viol sont fausses. Il y a eu une altercation musclée entre 2 candidats et un cameraman. On est tous choqués, C parti très très loin. »

L’auteur de ce tweet est en fait Lardaud (c’est son pseudo), un membre de la plateforme jeuxvideo.com. Dans la discussion des 18-25 ans concernant l’arrêt du tournage, il dévoile à la communauté qu’il est l’auteur de ce faux tweet.

Propositions de scénario, faux nom d’équipe rouge et jaune

Très vite certains y voient un moyen de faire circuler massivement une petite fake news et peut-être même d’être repéré par Cyril Hanouna (Seriously ? Get a life…). Propositions de scénario, faux nom d’équipe rouge et jaune… La communauté donne de multiples idées à Lardaud pour qu’il file la blague sur Twitter.

Problème : légèrement dépassé par les événements et aussi bon dans l’art du mensonge que Geneviève de Fontenay au foot, ce dernier a été démasqué au bout de quelques messages.

ATTENTION ALERTE le compte tweeter de nikola koh lanta 19 est un fake total il sait contredit en 2 tweet q'il a vite supprimer! en 4 min il change le nom de sa tribu jaune voir photo capture écran que j'ai fait #KohLanta pic.twitter.com/OzyYqQ0Smx — mi-ange mi-démon (@ptiteange85) May 11, 2018

Ici par exemple, le nom peu crédible de l’équipe rouge est une référence pas très subtile à Risitas, un emblème dans la communauté jeuxvideo.com.

En faisant quelques recherches sur Google image, d'autres ont découvert que la photo de Nikola était en fait celle d'un comédien.

Des erreurs qui ont eu le don d’agacer certains membres de jeuxvideo.com.

Renié par sa communauté et gentiment moqué (ou plutôt « moKHEY ») sur Twitter, Lardaud s’est excusé et a supprimé le faux compte de Nikola. Histoire classée sans suite (ou plutôt « sans sweet ». Ok ça va on arrête).

